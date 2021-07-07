En az 3 yıl yüzde 20'sine kadar... Ziraat Bankası duyurdu: Hesap açtırana devlet karşılıksız 27 bin TL ödeme yapacak!

Tek tek açıklandı! En az 3 yıl... Ziraat Bankası hesap açtırana devletin karşılıksız 27 bin TL ödeme gerçekletireceğini bildirdi. Konuya dair oluşturulan açıklamada, "Ziraat Bankası'na gelip bir Konut Hesabı açtırın. En az 3 sene birikim yaparak ilk konutunuzu aldığınızda toplam birikiminizin %20'sine kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin." İfadeleri kullanıldı. Konut hesabı uygulaması sayesinde vatandaşların yurtiçinde ilk ve tek konut satın almaları devlet tarafından destekleniyor. Henüz kendi adına kayıtlı konutu bulunmayan Türk vatandaşları uygun faiz oranlarına ek olarak devlet katkısı da alarak ev sahibi oldukları için bu uygulama hem vatandaşları tasarrufa sevk ediyor hem de ülke genelinde konut sahibi olma oranını arttırıyor.

07.07.2021 08:40 - Son Güncelleme: 07.07.2021 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





