Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ağustos'ta oluşturulan toplu sözleşme kapsamında Ocak Ayı zammı yüzde 5 olarak tespit edilen memurlar ve memur emeklilerine, ilaveten enflasyon farkı çıktı. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler enflasyon verisi kira zammı, emekli zammı gibi çoğu hususta belirteç olarak kullanılıyor.