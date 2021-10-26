Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu habere sevinecek. Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ayrıca enflasyon farkı göründü. 3 aylık enflasyona göre fark yüzde 1.23 olacak. En düşük maaş 3 bin 480 lirayı bulacak...

takvim.com.tr
26.10.2021 08:57 - Son Güncelleme: 26.10.2021 08:57
Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ağustos'ta oluşturulan toplu sözleşme kapsamında Ocak Ayı zammı yüzde 5 olarak tespit edilen memurlar ve memur emeklilerine, ilaveten enflasyon farkı çıktı. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler enflasyon verisi kira zammı, emekli zammı gibi çoğu hususta belirteç olarak kullanılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak.

Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

YÜZDE 7.21 TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın 2021 yılı için enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5.21 olarak gerçekleşebilecek.

Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2.21 olacak.

Emekliye çifte zam: En az 3.480 TL maaş! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ağzı kulaklarına varacak!

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 7.21'ye ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruş.

SON DAKİKA