EYT bekleyenler için siren çalıyor! Primi eksik olanlara 6 maddelik çözüm! Çocuk başına 2 yıl (720 gün) = 2160 gün kazan! 50-55 yaşında...
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! EYT nedir, çıktı mı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? soruları sıklıkla araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de son durum ile ilgili ''Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım." ifadelerini kullandı. EYT çalışmaları devam ederken EYT'li olabilmek için alternatif yollar yoğun ilgi görüyor. İşte 6 maddede EYT kapsamına girme yolları...
EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? soruları gündemde yer alırken primi eksik olanlar için masada 6 maddelik çözümler yer alıyor. Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar EYT yasasını bekliyor. Vedat Bilgin yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını duyururken yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. İşte dikkat çeken o 6 madde...
EYT yasası beklenirken primini henüz tamamlamamış olanlar kendilerinin de kapsamda olup olmadığını öğrenmek istiyor. Primi tamamlamanın bir çok yolu bulunuyor. Primi eksik olan kadın sigortalılar için doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Çocuk başına 2 yıl yani 720 gün kazanılabiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor. Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999'da çıkartılan yaşa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti.
EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'li olanlar emeklilik hakkının verilmesini bekliyor. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayan birçok vatandaşın henüz primleri tamamlanmamış durumda. Kimisi çalışma imkanı bulamadığından kimisi de kayıtsız çalıştırıldığı için yeterli prime ulaşamadı.