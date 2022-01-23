Bu etin kilosu 16 bin lira! Yurt dışından yemek için geliyorlar

"ETİ BİLENLER ÇOK PAHALI OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR"

Günbey, müşterilerinin özellikle Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden geldiğini belirterek, "Hem tüketmek için ve hem de toplu olarak restoranları için satın alanlar var. Hatta Japonya'nın Kobe bölgesinden gelen müşterimiz bile var. Bazı müşterilerimiz pahalı bulabiliyor ama bu eti bilenler çok pahalı olduğunu söylemiyor.