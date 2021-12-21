BİM şubelerinde 6,90 TL’ye kadar indi! 21 Aralık Salı BİM aktüel indirimlerinde damaklarınızı lezzetlendirecek atıştırmalıklar!

Salı ve Cuma günleri evinin yakınındaki marketlere giden vatandaşlar aktüel ürünlerde yer alan fırsatların neler olduğunu merak ediyor. 21 Aralık Salı BİM indirimlerinde damaklarınızı şenlendirecek lezzetler yer alıyor hem de bütçenize uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. Dost Plus Multivitamin Süt 1 litre BİM şubelerinde 6,90 TL'ye kadar düştü. Milka markalı birbirinden güzel atıştırmalıklar hem çocukları hem yetişkinleri sevindirecek. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çeşit çeşit bitki çayları da ön plana çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.