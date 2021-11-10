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Haberler Ekonomi 1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 21 çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında aldıkları 50 bin liralık taze fasulye tohumundan yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık gelir sağladı.

AA
10.11.2021 14:20 - Son Güncelleme: 10.11.2021 14:26
1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

Burdur Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, su sıkıntısı olmayan Yeşilbaşköy'de taze fasulye ekim alanını artırmaya yönelik 21 çiftçiye 50 bin liralık tohum desteği yapıldı.

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1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

Mayıs ayında toplam 100 dekar araziye taze fasulye eken çiftçiler, hasat döneminde yüksek verim aldı.

1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

Toplamda 200 ton fasulye üreten çiftçiler, fasulyenin kilogramını 8 ile 9 liradan sattı.

1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

Ağlasun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Onat, AA muhabirine, yüzde 75 devlet, yüzde 25 çiftçi katkısıyla toplamda 66 bin liralık 792 kilogram taze fasulye tohumunu çiftçiye dağıttıklarını söyledi.

1,5 milyon lira kazandırdı! Devlet desteğiyle ekilen taze fasulye çiftçinin gelir kapısı oldu

Sezon sonundaki hasatta projeye dahil olan çiftçilerin dönüm başına 15 bin liralık gelir elde ettiğini vurgulayan Onat, 100 dekarlık alanda ortalama 1 milyon 500 bin liralık kazanç sağlandığını dile getirdi.

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