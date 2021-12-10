7.1 milyon kişi bu gelişmeye kulak kesildi! Asgari ücrette yeni talepler tek tek netleşiyor! 2022 yılında 4.000 TL ve üzeri...
2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi 4. yani son toplantıya kaldı. Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti 2022'de uygulanacak ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantıda rakamı belirleyecek. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamlar da telaffuz edilmeye başlandı.
7.1 milyon kişi bu gelişmeye kulak kesildi! Asgari ücrette yeni talepler tek tek netleşiyor. Asgari ücrette dün üçüncü görüşmeler taraflar arasında dün yapıldı ve yeni uygulanacak maaşlar son toplantıda belli olacak. Asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını hafta gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar ise tarihi açıklanacak olan son toplantıda neler olacağını merak etmeye başladı. Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" ifadelerini kullandı.
TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.
Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.
"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'dir" dedi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti. 13 veya 14 Aralık'ta da kararın kesinleşebileceğini belirtti.