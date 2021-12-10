7.1 milyon kişi bu gelişmeye kulak kesildi! Asgari ücrette yeni talepler tek tek netleşiyor! 2022 yılında 4.000 TL ve üzeri...

7.1 milyon kişi bu gelişmeye kulak kesildi! Asgari ücrette yeni talepler tek tek netleşiyor. Asgari ücrette dün üçüncü görüşmeler taraflar arasında dün yapıldı ve yeni uygulanacak maaşlar son toplantıda belli olacak. Asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını hafta gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar ise tarihi açıklanacak olan son toplantıda neler olacağını merak etmeye başladı. Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" ifadelerini kullandı.