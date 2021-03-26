Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor
Danıştay 10. Dairesi, bankada hesabı olan herkesi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Danıştay, bankaların müşterilerinden aldığı hesap işletim ücretinin alınmasına devam edebileceğine hükmetti. Söz konusu Danıştay kararına göre "Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık yok" denildi. İşte detaylar...
26.03.2021 08:48
- Son Güncelleme: 26.03.2021 08:48
Hürriyet'te yer alan habere göre davalı konumdaki BDDK adına yapılan savunmada ise özetle "Yönetmeliğin ilgili maddeleri iptal edilirse, bu masraflar faize yansır. Faiz belirlenirken, masraflar alınmıyor. Bankaların da maliyetleri var. Dava konusu düzenleme kanuna ve kamu menfaatine uygun. Davanın reddi gerekir" görüşüne yer verildi.