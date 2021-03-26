Bugünkü
Takvim

Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Danıştay 10. Dairesi, bankada hesabı olan herkesi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Danıştay, bankaların müşterilerinden aldığı hesap işletim ücretinin alınmasına devam edebileceğine hükmetti. Söz konusu Danıştay kararına göre "Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık yok" denildi. İşte detaylar...

26.03.2021 08:48 - Son Güncelleme: 26.03.2021 08:48
Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Bankaların aldığı ve zaman zaman tartışma konusu olan "hesap işletim ücreti" ile ilgili kritik bir karar Danıştay 10. Dairesi'nde görülen davada çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) karşı açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı öne sürüldü.

Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Davanın dayanağını, tüketiciden alınan "hesap işletim ücreti", "nakit avans ücreti" gibi birtakım ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu.

Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Dava dilekçesinde, söz konusu ücretin alınması için herhangi bir gider belgesinin de tüketiciye sunulmadığı belirtilerek "Bu durum, tüketici için sürpriz bir maliyet oluyor" denildi.

Hesap işletim ücretiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Hürriyet'te yer alan habere göre davalı konumdaki BDDK adına yapılan savunmada ise özetle "Yönetmeliğin ilgili maddeleri iptal edilirse, bu masraflar faize yansır. Faiz belirlenirken, masraflar alınmıyor. Bankaların da maliyetleri var. Dava konusu düzenleme kanuna ve kamu menfaatine uygun. Davanın reddi gerekir" görüşüne yer verildi.