Herkes başvuruda bulunabiliyor! İŞKUR'dan büyük fırsat! Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor

Milyonlarca şahıs için büyük fırsat! Herkes müracaatta bulunabiliyor. Günlük fiyat ödeniyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden bir bülten yayımlandı. Yayımlanan bültene göre işbaşı eğitim ve mesleksel eğitim kursları kapsamında bir hayli şehre personel alımı yapılacak. İşbaşında kursa alınacak adaylar, eğitimi işbaşında alacak ve kursun sonunda hem iş hem iş sahibi olacak. Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

26.03.2021 08:33 - Son Güncelleme: 26.03.2021 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





