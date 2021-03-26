Herkes başvuruda bulunabiliyor! İŞKUR'dan büyük fırsat! Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor
Milyonlarca şahıs için büyük fırsat! Herkes müracaatta bulunabiliyor. Günlük fiyat ödeniyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden bir bülten yayımlandı. Yayımlanan bültene göre işbaşı eğitim ve mesleksel eğitim kursları kapsamında bir hayli şehre personel alımı yapılacak. İşbaşında kursa alınacak adaylar, eğitimi işbaşında alacak ve kursun sonunda hem iş hem iş sahibi olacak. Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Mezuniyet şartı aranmıyor. ilkokul, ortaokul, lise mezunu herkes başvurabiliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Günlük 108 TL ödeme yapılıyor. 35 kentten katılım sağlanıyor. Meslek edinmek isteyenler herkes başvuruda bulunabiliyor. Kurs sonrası işe yerleştirme yapılıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
İşbaşı Eğitim Program kapsamında verilen günlük ödemeler
"İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gideri,
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,