Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 791,23 TL net getirisi var! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bankaların yüksek mevduat faiz oranlarından yararlanarak TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya başladı. %19,25'e kadar yükselen faiz oranları sayesinde, en düşük mevduat TL yatırımı için bile cazip faiz kazancı sağlanıyor. Yeni ekonomi modelinin uygulanmaya başlamasının ardından resmen atağa geçen bankalar, mevduat faiz oranlarını yükseltmiş durumda. Alternatif Bank ise en yüksek faiz oranı ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.