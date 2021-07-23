48 yaşında veya 58 yaşında emekli olabilirsiniz! Hemen bunu yapın erken emekli olun! SGK, SSK, Bağ-Kur milyonları ilgilendiriyor...
Hemen bunu yapanlar 48 yaşında emekli olabiliyor! Bilindiği üzere erken emeklilik fırsatı her çalışanın hayalidir. Bu kapsamda emeklilik ile alakalı koşullar bireye göre değişebiliyor. Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi yaş koşulunu sağlamayı bekliyor. Başka bir emekli olma koşulu ise pirim ödenen gün sayısının bitirilmesidir. 48 yaşında veya 58 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken bazı kriterler bulunuyor. Çalışmaya hayatına veda etmeye hazırlanan emekli adayları emeklilik olma günlerini merak ediyorlar. Sigorta Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız. İşte SGK, SSK, Bağkur, memurları ilgilendiren son dakika gelişmeleri!
48 yaşında veya 58 yaşında emekli olabilirsiniz! Emekli olmak için bazı koşullların sağlanması gerekiyor. Bu şartların arasında en önemlisi ve en ehemmiyetlisi emeklilik yaşının doldurulmasıdır. Başka bir emekli olma koşulu ise prim ödenen gün sayısının bitirilmesidir. Bu bağlamda, 48 yaşında veya 58 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken bazı kriterler bulunuyor. İşte SGK, SSK, Bağkur, memurları ilgilendiren son dakika gelişmeleri!
48 YAŞINDA EMEKLİLİK
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? V.Ç.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsin.
58 YAŞINDA EMEKLİLİK
20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe giriş 15.04.2005. N. ONUR
İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirsiniz..
"1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1991. Toplam 5154 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kabul edilirse, emekli olma şansım var mı?"
Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse; 296 gün daha prim ödeyerek priminizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla 47, sonraysa 371 gün daha prim ödeyerek priminizi 5525 güne tamamlamanız şartıyla 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI
Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.