48 yaşında veya 58 yaşında emekli olabilirsiniz! Hemen bunu yapın erken emekli olun! SGK, SSK, Bağ-Kur milyonları ilgilendiriyor...

48 yaşında veya 58 yaşında emekli olabilirsiniz! Emekli olmak için bazı koşullların sağlanması gerekiyor. Bu şartların arasında en önemlisi ve en ehemmiyetlisi emeklilik yaşının doldurulmasıdır. Başka bir emekli olma koşulu ise prim ödenen gün sayısının bitirilmesidir. Bu bağlamda, 48 yaşında veya 58 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken bazı kriterler bulunuyor. İşte SGK, SSK, Bağkur, memurları ilgilendiren son dakika gelişmeleri!