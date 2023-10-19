5 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi verildi. Buna göre bu yıl bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenecek. Hem SSK hem Bağ-Kur hem EYT, hem memur emeklilerine yapılacak ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. Peki SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte yatacak? 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre.
Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. İnternet arama motorlarında ikramiye ödeme tarihleri sorgulanıyor.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda toplam 2 kez olmak üzere ikramiye ödeniyor. Bu yıl ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ilk kez 3. ikramiye ödemesi yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.