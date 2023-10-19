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5 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi verildi. Buna göre bu yıl bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenecek. Hem SSK hem Bağ-Kur hem EYT, hem memur emeklilerine yapılacak ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. Peki SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte yatacak? 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 11:48 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:48
5 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak? 1

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. İnternet arama motorlarında ikramiye ödeme tarihleri sorgulanıyor.

5 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak? 2

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda toplam 2 kez olmak üzere ikramiye ödeniyor. Bu yıl ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ilk kez 3. ikramiye ödemesi yapılacak.

5 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak? 3

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

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