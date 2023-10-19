5 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi verildi. Buna göre bu yıl bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenecek. Hem SSK hem Bağ-Kur hem EYT, hem memur emeklilerine yapılacak ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. Peki SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte yatacak? 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre.