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Emeklilik tarihiniz güncellendi, kontrol edin! 1.1 milyon kişiyi -1800 günle erken emekli edecek rota çizildi

Türkiye'de küçük esnaflar için heyecan verici bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak sunduğu "Esnafa Erken Emeklilik" müjdesi, gündemde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte, bu konuyla ilgili merak edilen soruların başında, "Esnafa erken emeklilik prim ne kadar oldu, düştü mü?" sorusu geliyor. Bu önemli gelişmeler ve son açıklamalar, Türkiye'nin esnaf ve küçük işletme sahipleri için umut ışığı olmuş durumda. İşte son durum...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 16:30 Güncelleme 19 Ekim 2023, 16:38
Emeklilik tarihiniz güncellendi, kontrol edin! 1.1 milyon kişiyi -1800 günle erken emekli edecek rota çizildi 1

Türkiye'de küçük esnaflar için umut verici bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak sunduğu "Esnafa Erken Emeklilik" müjdesi, gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Bu vaat, yüz binlerce küçük esnafı doğrudan ilgilendiriyor ve Bağkur primlerinde önemli bir düşüşü beraberinde getiriyor.

Emeklilik tarihiniz güncellendi, kontrol edin! 1.1 milyon kişiyi -1800 günle erken emekli edecek rota çizildi 2

Türkiye'de küçük işletme sahipleri ve esnaf için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Yasal düzenlemelerle birlikte, 10 veya daha az çalışanı bulunan işletmelerde çalışanlar için erken emeklilik imkanı sunuluyor.

Emeklilik tarihiniz güncellendi, kontrol edin! 1.1 milyon kişiyi -1800 günle erken emekli edecek rota çizildi 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu önemli düzenleme, yaklaşık 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

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