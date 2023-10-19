Emeklilik tarihiniz güncellendi, kontrol edin! 1.1 milyon kişiyi -1800 günle erken emekli edecek rota çizildi

1 Türkiye'de küçük esnaflar için umut verici bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak sunduğu "Esnafa Erken Emeklilik" müjdesi, gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Bu vaat, yüz binlerce küçük esnafı doğrudan ilgilendiriyor ve Bağkur primlerinde önemli bir düşüşü beraberinde getiriyor.

2 Türkiye'de küçük işletme sahipleri ve esnaf için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Yasal düzenlemelerle birlikte, 10 veya daha az çalışanı bulunan işletmelerde çalışanlar için erken emeklilik imkanı sunuluyor.