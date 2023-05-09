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Haberler Ekonomi Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

Temmuz'da işçilerden memurlara, emeklilerden sosyal yardım alanlara, işsizlerden stajyerlere kadar hemen herkesin geliri artacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olurken, refah payı da eklenecek. İşte gündemdeki formüller.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.05.2023 06:59 - Son Güncelleme: 09.05.2023 07:41
Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

Yaklaşan Temmuz ayı hemen herkes için zam ayı olacak.

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Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

Hem özel sektörde hem kamuda çalışanlar ile emeklilerin, sosyal yardım alanların kazançları artacak.

Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

İşsizlere, stajyerlere yapılacak ödemeler de yükselecek.

Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

Eflasyon ve refah payı artışta etkili olacak. İşte bazı gelirlere ilişkin artış tahminleri ve bunların yansımaları…

Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...

ASGARİ ÜCRETLİLER
Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde.

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