Herkesin maaşı artıyor! Temmuz’da kimleri, neler bekliyor? İşsizden asgari ücretliye, memurdan emekliye, yaşlıdan engelliye yeni maaş formülleri...
Temmuz'da işçilerden memurlara, emeklilerden sosyal yardım alanlara, işsizlerden stajyerlere kadar hemen herkesin geliri artacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olurken, refah payı da eklenecek. İşte gündemdeki formüller.
09.05.2023 06:59 - Son Güncelleme: 09.05.2023 07:41
Eflasyon ve refah payı artışta etkili olacak. İşte bazı gelirlere ilişkin artış tahminleri ve bunların yansımaları…