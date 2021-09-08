Arkadaşını getirene ek olarak 150-250 TL ödeme yapılıyor! Başvurana karşılıksız 1.750 TL yatacak! 30 Eylül'de sona eriyor!
Başvurana karşılıksız 1.750 TL yatacak! 30 Eylül'de sona eriyor! Arkadaşını getirene ek olarak 150-250 TL ödeme yapılıyor! Bankalar içinde 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapanlar bulunuyor. Promosyon ödemelerinden bir tek emekli yurttaşlar değil, dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabiliyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 senelik taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla beraber bu ek gelire sahip olabiliyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını vakitlice okuyarak karar vermesi önem taşıyor. İşte BBVA, TEB, Yapı Kredi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar!
Banka promosyonları ile emekli maaşını alırken kazanlı çıkmak mümkün. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar yükseldi.
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli.