Arkadaşını getirene ek olarak 150-250 TL ödeme yapılıyor! Başvurana karşılıksız 1.750 TL yatacak! 30 Eylül’de sona eriyor!

Emekli maaşları konusunda bankalar kendi aralarında müsabakaya girdi. Müşterileri bünyesine çekmek isteyen bankaların kampanyaları yurttaşlar tarafınca merakla takip edilip araştırılıyor. Bankalar tarafından vatandaşları mest edecek açıklama geldi. Bankalar arasında 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapanlar bulunuyor. Promosyon ödemelerinden sadece emekli vatandaşlar değil, dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabiliyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 senelik taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşabiliyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını vakitlice okuyarak sonucuna karar vermesi önem taşıyor. İşte Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar!