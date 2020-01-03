GaleriEkonomi

Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz!

Bankaların tüketicilerden aldığı masraflar artık iade edilebiliyor. İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Şevda Şensoy, son dönemde bazı hakem heyetlerinin BDDK yönetmeliğinin Tüketici Kanunu'nun ruhuna uygun olmadığı gerekçesiyle bankaların aldığı masrafları iade etmeye başladığını söyledi.

03.01.2020 10:26 - Son Güncelleme: 03.01.2020 11:12
Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilrsiniz!

Finansal Tüketicilerin Bankalar Karşısındaki Hakları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı yuvarlak masa toplantısının katılımcılarından olan Şensoy, toplantıda, kredi kartı ve bankacılık sistemiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı...

Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilrsiniz!

1. Tüketici şikayeti üzerine haksız ve karşılıksız olduğu tespit edilen ücret ve komisyonlar benzer durumdaki tüm müşterilere toplu olarak iade edilmeli. Örneğin emekliye işsizlik sigortası yapıldığı tespit ediliyorsa, tüm emekli tüketicilere sigorta primleri faizi ile iade edilmeli ve bunu yapan bankaya ceza kesilmeli.

Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilrsiniz!

2. Bankalar BDDK'ya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. Diğer adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; Dosya masrafı gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.

Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilrsiniz!

3. Müşterinin onaylamadığı hiçbir komisyon, ücret, masraf vb. alınmamalı. (Sistem otomatik onay vermiş demek bankayı kurtarmamalı)

Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilrsiniz!

4. BES, DCD, borsa gibi belirli yaş veya ilgi alanını ilgilendiren konularda müşteriye detaylı bilgi verilmeli. 70 yaşındaki insana BES yapılmamalı Gurbetçilere bilgileri dışında DCD, BES yapılmamalı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?