Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz!

2. Bankalar BDDK'ya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. Diğer adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; Dosya masrafı gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.