Herkesi ilgilendiriyor! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz!

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Bankaların tüketicilerden aldığı masraflar artık iade edilebiliyor. İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Şevda Şensoy, son dönemde bazı hakem heyetlerinin BDDK yönetmeliğinin Tüketici Kanunu'nun ruhuna uygun olmadığı gerekçesiyle bankaların aldığı masrafları iade etmeye başladığını söyledi.
03.01.2020 10:26
- Son Güncelleme: 03.01.2020 11:12
1. Tüketici şikayeti üzerine haksız ve karşılıksız olduğu tespit edilen ücret ve komisyonlar benzer durumdaki tüm müşterilere toplu olarak iade edilmeli. Örneğin emekliye işsizlik sigortası yapıldığı tespit ediliyorsa, tüm emekli tüketicilere sigorta primleri faizi ile iade edilmeli ve bunu yapan bankaya ceza kesilmeli.
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