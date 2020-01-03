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Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emeklilerin heyecanla beklediği zaman geldi...12.3 milyon emekli Ocak zammını bugün öğrenip, ay içinde cebine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 370 liraya varan artış olabilecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? En yüksek ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

03.01.2020 07:54 - Son Güncelleme: 03.01.2020 07:54
Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emeklilerin heyecanla beklediği zaman geldi. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı bugün belli olacak.

Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

2019'un ikinci 6 aylık döneminin enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

TAHMİN YÜZDE 6.29
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti.

Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurlar ve emeklileri, Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden de 6 aylık enflasyon için yüzde 6.29 tahmini çıkmıştı.

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