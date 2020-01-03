Emekliler için zam vakti! 2020 Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Emeklilerin heyecanla beklediği zaman geldi...12.3 milyon emekli Ocak zammını bugün öğrenip, ay içinde cebine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 370 liraya varan artış olabilecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? En yüksek ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
03.01.2020 07:54
- Son Güncelleme: 03.01.2020 07:54
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