GaleriOtomobil

Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Özel atölye işi, el yapımı lüks / spor araçlar liste dışı bırakıldığında, halihazırda dünyada 22 ülke kendi otomobilini üretiyor. Türkiye, 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime sokması halinde bu alandaki 23'üncü ülke olacak. Peki hangi otomobil markası hangi ülkenin? Kendi otomobilini üreten ülkeler hangileri? İşte marka marka kendi otomobilini üreten ülkeler listesi...

03.01.2020 11:44 - Son Güncelleme: 03.01.2020 11:45
Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Türkiye, 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime sokması halinde bu alandaki 23'üncü ülke olacak.


Özel atölye işi, el yapımı lüks / spor araçlar liste dışı bırakıldığında, halihazırda dünyada 22 ülke kendi otomobilini üretiyor.

Birçok marka daha sonra uluslararası otomotiv gruplarının bünyesine katılmış olsa da çıkış noktası olarak kendi ülkeleri esas alınıyor. Üretimi durdurulan ve henüz prototipi üretilen araçlar listede bulunmuyor.

İŞTE ÜLKELERİN ÜRETTİĞİ OTOMOBİL SAYILARI VE MARKALARI...

Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Japonya: 13 marka

Acura

Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Daihatsu

Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Datsun

Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Honda

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...