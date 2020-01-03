Hangi otomobil markası hangi ülkenin? İşte kendi otomobilini üreten ülkeler

Türkiye, 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime sokması halinde bu alandaki 23'üncü ülke olacak.



Özel atölye işi, el yapımı lüks / spor araçlar liste dışı bırakıldığında, halihazırda dünyada 22 ülke kendi otomobilini üretiyor.

Birçok marka daha sonra uluslararası otomotiv gruplarının bünyesine katılmış olsa da çıkış noktası olarak kendi ülkeleri esas alınıyor. Üretimi durdurulan ve henüz prototipi üretilen araçlar listede bulunmuyor.



İŞTE ÜLKELERİN ÜRETTİĞİ OTOMOBİL SAYILARI VE MARKALARI...