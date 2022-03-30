SSK, Bağ kur ve emekli sandığına erken emeklilik müjdesi geldi! SGK resmen duyurdu! Dilekçeni ver emekli ol! Kimse bilmiyordu

Türkiye'de emeklilik için gerekli şartlar arasında yaş, işe giriş tarihi ve prim gibi unsurlar ilk sırada yer almaktadır. Ancak bazı durumlarda bu unsurlardan biri veya bir kaçı esnetilerek veya eksik primlerin borçlandırılması ile emeklilik de özel şartlar altında mümkün olabilmektedir. Bu tip özel şartları sağlayanların SGK başvurularını yaparak iş hayatına erken emeklilik fırsatı ile veda etmesi sağlanabiliyor. Emeklilik yaşının erkene çekilmesi dışında birçok avantaj sağlanabiliyor.