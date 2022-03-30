SSK, Bağ kur ve emekli sandığına erken emeklilik müjdesi geldi! SGK resmen duyurdu! Dilekçeni ver emekli ol! Kimse bilmiyordu
Çalışma yaşamı süresince emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan amacıyla erken emeklilik fırsatını meydana çıkran çoğu ayrıntı gün yüzüne çıkıyor. Genellikle son dönemde emeklilikle alakalı yeni kazanımların ve düzenlemelerin meydana çıkmasının sonrasında gözden kaçan başka ayrıntılar da araştırılmaya başladı. Erken emeklilik fırsatı yayınlayan çoğu program ile SGK'dan avantajlı seçeneklerde gün yüzüne çıkıyor. Peki, erken emekli olmak amacıyla neler yapılabilir? Erkek emeklilik şartları nelerdir? İşte erken emeklilikle alakalı merak edilen o programlar
Türkiye'de emeklilik için gerekli şartlar arasında yaş, işe giriş tarihi ve prim gibi unsurlar ilk sırada yer almaktadır. Ancak bazı durumlarda bu unsurlardan biri veya bir kaçı esnetilerek veya eksik primlerin borçlandırılması ile emeklilik de özel şartlar altında mümkün olabilmektedir. Bu tip özel şartları sağlayanların SGK başvurularını yaparak iş hayatına erken emeklilik fırsatı ile veda etmesi sağlanabiliyor. Emeklilik yaşının erkene çekilmesi dışında birçok avantaj sağlanabiliyor.
Kadın Sigortalılar İçin 6 Yıl Avantajı Devam Ediyor!
Kadın sigortalı çalışanlar için 2160 güne kadar kazanım elde edilmesi mümkündür. Kadın çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma imkanının SGK tarafında doğum borçlanması altında sunulması 6 yıla kadar avantaj sağlanması anlamına geliyor.
3 çocuğa kadar, her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere erken emeklilik için, doğuma bağlı olarak eksik kalan primleri için vatandaşların başvurularını yapmaları mümkündür.