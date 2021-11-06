Bu yaşı doldurmadan önce mutlaka açmalısınız! 12.000 TL anında alabilirsiniz! En üst limit için beş yıla kadar...

Peş peşe açıklama yapıldı. 12.000 TL anında alabilirsiniz! Devlet doğrultusundan evlilik planı yapan çiftlere verdiği destekler veriliyor. 5 senede 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanabiliyor. Evlilik ödeneği olarak da tanınan çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce şahsa ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından evvelce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.