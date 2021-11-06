Bu yaşı doldurmadan önce mutlaka açmalısınız! 12.000 TL anında alabilirsiniz! En üst limit için beş yıla kadar...
Binlerce genç evlenmek amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor ve ev eşyası gibi pek çok şey amacıyla birikim yapıyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet doğrultusundan destekler veriliyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Çeyiz parası almak amacıyla birtakım şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından evvelce evlenenlere devlet katkısı olanağı sunuluyor. Fakat katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan evvelce kesinlikle açması gerekiyor. Çeyiz hesabında derli toplu ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her sene değişiyor.
Peş peşe açıklama yapıldı. 12.000 TL anında alabilirsiniz! Devlet doğrultusundan evlilik planı yapan çiftlere verdiği destekler veriliyor. 5 senede 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanabiliyor. Evlilik ödeneği olarak da tanınan çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce şahsa ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından evvelce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.
12 BİN 37 LİRAYA KADAR KATKI
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından evvelce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.
Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.
İşte çeyiz hesabına dair tutarlar: Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira. Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.