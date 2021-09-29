Gram altınla eş değer! 1 kilosu tam 500 TL! Muğla’da yetiştiriliyor, bu işi yapan paraya paraya demiyor! Yılda 45 ton...

İlin endemik çeşitlilik anlamında çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Saylak, "Yıllar içerisinde kaçak sökümlerle bu işin ticaretinin yapılması sonucunda ne yazık ki salepgillerde bir kayba uğradık. Muğla'da 21 endemik salep türü var. Yürüttüğümüz çalışma sonucunda son yıllarda salep üretiminde artış yakaladık. Müthiş taleple karşı karşıyayız. Talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz.