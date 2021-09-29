Gram altınla eş değer! 1 kilosu tam 500 TL! Muğla'da yetiştiriliyor, bu işi yapan paraya paraya demiyor! Yılda 45 ton...
Birçok kişi bu iş için köye yerleşiyor. Kilogram fiyatı altınla yarışıyor. Muğla ve ilçelerinde hayata geçirilen proje üreticilerin önemli gelir kaynağı haline geldi. Kış efsaneleri arasında yer alan salep orkidelerinin üretimi oldukça fazla kazandırıyor. Salebin kilogramını 400 ila 500 liraya sattıklarını belirten bir çiftçi, "Yapmak isteyen herkese bu işi öneriyorum. Bir dönüm alandan yaklaşık 250 kilogram ürün bekliyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yıllık ortalama 45 ton salep ihtiyacı oluyor bu da üreticiye büyük bir kazanç sağlıyor.
Gram altınla eş değer! 1 kilosu tam 500 TL! Muğla'da yetiştiriliyor, bu işi yapan paraya paraya demiyor! Birçok fert bu iş için köye yerleşiyor. Kilogram fiyatı altınla yarışıyor. Muğla ve ilçelerinde hayata geçirilen proje üreticilerin önemli gelir kaynağı haline geldi. Kış efsaneleri içinde yer edinen salep orkidelerinin üretimi oldukça çok kazanç sağlıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor.
Farklı rakımlardaki ilçelerde ekimi yapılan salep orkidesinin üreticilere gelir getirmesi ve türün korunması hedefleniyor. Önceki hasat dönemlerinde çiftçinin yüzünü güldüren salepler, Muğla'daki talep karşılandıktan sonra başta çevre iller olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere de gönderiliyor.
"SON YILLARDA ARTIŞ YAKALADIK"
Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'da 13 ilçede 70 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin katma değerli bir bitki olduğunu söyledi.
İlin endemik çeşitlilik anlamında çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Saylak, "Yıllar içerisinde kaçak sökümlerle bu işin ticaretinin yapılması sonucunda ne yazık ki salepgillerde bir kayba uğradık. Muğla'da 21 endemik salep türü var. Yürüttüğümüz çalışma sonucunda son yıllarda salep üretiminde artış yakaladık. Müthiş taleple karşı karşıyayız. Talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz.