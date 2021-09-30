52, 54 yaşınız dolduğu an... Emeklilik süresi 720 gün daha azalabilir! Toplamda 2.190 güne kadar müjde! Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını ve bu sürenin hangi durumlarda kısalacağını merak etmektedir. Çalışanlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı var. Ayrıca askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekmektedir.