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Haberler Ekonomi Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

Hibe deteği konusunda yeni bir açıklama geldi. Tam 200 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu. Belirlenen projeyi geliştiren gençlere yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Detaylar tek tek açıklandı. Bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyenler konu hakkında detayları araştırıp başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. 2015 yılından itibaren projelere katılanlar arasında 71 ekip iş fikirlerini hayata geçirmek için 11,3 milyon lira geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı. Peki geri ödemesiz 200 bin TL hibe desteği nasıl alınır? 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

14.10.2021 12:12 - Son Güncelleme: 14.10.2021 12:12
Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira... Bağışlama deteği konusunda yeni bir açıklama geldi. Belirlenen projeyi geliştiren gençlere yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Peki geri ödemesiz 200 bin TL bağışlama desteği nasıl alınır? 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

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Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor. Bu kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.

Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

Söz konusu çağrı için TOBB ETÜ, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğiyle BİGG GARAJ Girişimcilik Destekleme Programı uygulanacak.

Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için ilk tematik başvurular alınmaya başlandı.

Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...

BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma, proje yazma eğitimleriyle tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO GARAJ tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek.

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