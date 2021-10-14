Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira...
Hibe deteği konusunda yeni bir açıklama geldi. Tam 200 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu. Belirlenen projeyi geliştiren gençlere yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Detaylar tek tek açıklandı. Bu büyük fırsatı kaçırmak istemeyenler konu hakkında detayları araştırıp başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. 2015 yılından itibaren projelere katılanlar arasında 71 ekip iş fikirlerini hayata geçirmek için 11,3 milyon lira geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı. Peki geri ödemesiz 200 bin TL hibe desteği nasıl alınır? 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira... Bağışlama deteği konusunda yeni bir açıklama geldi. Belirlenen projeyi geliştiren gençlere yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Peki geri ödemesiz 200 bin TL bağışlama desteği nasıl alınır? 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor. Bu kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.