Herkese 200 bin TL karşılıksız olarak verilecek! Büyük fırsat için yarın son gün! Detaylar tek tek açıklandı! Toplamda 11,3 milyon lira... Bağışlama deteği konusunda yeni bir açıklama geldi. Belirlenen projeyi geliştiren gençlere yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Peki geri ödemesiz 200 bin TL bağışlama desteği nasıl alınır? 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!