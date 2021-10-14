Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!
Kirada oturan milyonlarca kişinin hayali bir ev sahibi olabilmek. Ev almak isteyenlerin çoğu devletin bu desteğini bilmiyor. İlk evini alan kişilere devlet 31 bin lira nakdi destek veriyor. Bunun için de bankada 3-5 yıl birikim yapmak yeterli. İşte 31 bin 149 liraya varan devlet katkısını alabilmenin yolları...
14.10.2021 12:29
- Son Güncelleme: 14.10.2021 13:04
* Kimler konut hesabı açabilir?
Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.