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Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!

Kirada oturan milyonlarca kişinin hayali bir ev sahibi olabilmek. Ev almak isteyenlerin çoğu devletin bu desteğini bilmiyor. İlk evini alan kişilere devlet 31 bin lira nakdi destek veriyor. Bunun için de bankada 3-5 yıl birikim yapmak yeterli. İşte 31 bin 149 liraya varan devlet katkısını alabilmenin yolları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
14.10.2021 12:29 - Son Güncelleme: 14.10.2021 13:04
Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) geçemiyor.

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Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!

5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor. İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!

* Kimler konut hesabı açabilir?

Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.

Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!

* Aynı kişi birden fazla konut hesabı açabilir mi?

Aynı bankada birden fazla konut hesabı açılamaz. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez. Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödenir.

Ev alacaklara büyük fırsat! Devletten geri ödemesiz 31 bin TL!

* Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Konut hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Bu durumda yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanır.

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