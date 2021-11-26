Emeklilerin hesaplarına tek seferde 2.250 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte! Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı

Emekli vatandaşlar en çok promosyon veren bankaları merak ediyor. Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank emekli promosyonlarını güncelledi. Aralık ayına yaklaşırken emeklilerin maaşlarını kendi bankasından alması için pek çok kampanya başlatan bankalar yeni promosyon ödemelerini duyurdu. SGK emeklileri için 2.250 TL'ye kadar promosyon ödemeleri mevcut. Peki en çok promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte 2021 bankaların yeni promosyon kampanyaları...