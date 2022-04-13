Herkes bekliyordu! Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? İşte 2022 çiftçi destekleri

Yeni dönemde döviz kurlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak yükseliş trendine girmesi, ülke tarafından satın alınan hizmetlerin tümüne yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Özellikle gıda sektöründe gözlenen bu ani yükselişler, devlet kurumlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda dışa bağımlılığı azaltarak ülke içi üretimi arttırmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yetiştirdikleri ürünlere göre değişiklik gösteren tutarlarda gübre ve mazot desteğinde bulunacağını açıkladı.