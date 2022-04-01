Herkes 0 km ve 2. el araba sahibi oluyor! Taşıt kredisinde devrim niteliğinde kampanya! İşte tüm detaylar
Araç satın alabilmek isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle makul finansmanları incelemeye devam ediyor. Şekerbank ise devrim niteliğinde taşıt kredisi kampanyasını duyurdu! Hem sıfır km hem de ikinci el vasıta satın alımlarında geçerli olmak üzere makul geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kişilerin dilediği aracı satın almaları sağlanacak. 2. el vasıta satın alabilmek isteyenler amacıyla 15 yaşına kadar destek kredisi veren Şekerbank, kişilerin bütçelerine göre rahat bir geri ödeme planından da yararlanmasını sağlamaktadır. Peki, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar, en Uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte detaylar
Şekerbank taşıt kredisi ile 0 km veya 2. el araç satın alımlarında cazip seçenekler sunulmaya devam ediyor. BDDK düzenlemesi sonrasında değişen vade ve limitler ile otomobil piyasalarında görülen yüksek fiyatların önüne geçilmesi hedefleniyor.
2. El Taşıtlarda 15 Yaşa Kadar Kredilendirme Fırsatı!
Şekerbank Taşıt Kredisi, özellikle son dönemde sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşlara cazip seçenekler sunuyor.
Büyük yaş araçlara kredi desteği veren Şekerbank, 15 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için kredilendirme olanakları sunuyor. 48 aya kadar vade seçeneklerinin de yer aldığı kredi kapsamında vatandaşların dilediği marka ve model aracı kolayca satın alması sağlanacak.
Otomotiv sektöründe bir yandan küresel ölçekte görülen çip krizi ve hammadde sorunları, diğer yandan ülkemizdeki yüksek vergiler ve kur krizi nedeniyle ikinci ele olan talepte ciddi bir artış yaşanması burada da fiyatların artmasına eden olmaya devam ediyor. Piyasalarda ise durgunluk görülmeye devam ediyor.
48 Aya Kadar Vade Seçenekleri ile Taşıt Kredisi
48 aya varan vade imkanı ile Şekerbank'tan taşıt kredisi kullanacaklara uygun geri ödeme seçenekleri sunuluyor.