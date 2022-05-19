PTT, ATM üzerinden 1.100 TL ödemenizi alın! e- Devlet'ten sosyal yardım başvuru ekranı açıldı! Kimlik numarasının son hanesi çift olanlar!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1.100 TL toplumsal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor. 1100 TL destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşı ekonomik anlamda desteklemek ve korumak amacıyla başlatılan destek için başvuru detayları merakla araştırılıyor. Peki, kimler 1.100 TL ödemeden yararlanabilir? İşte merak edilenler!
Devlet destekleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıp takipe diliyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödemeler 1.100 TL'ye yükseldi. Bu detek için başvuruların nasıl yapıldığı ve kimlerin hak sahibi olacağı merak ediliyor. ASHB destek ödemeleri için müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılıyor. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyaç duyan kişikerin ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. PTT üzerinden ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Peki, 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Maddi durumu iyi olmayan hanelere 1100 TL pandemi yardımı için başvurular e Devlet üzerinden alındı. Bu ödemelerde Faz 3 süreci ve başvuruları devam ederken bir yandan da sonuçlar merak ediliyor. Vatandaşlar sonuçları için yine aynı sistem üzerinden sorgulama yapabilecek.
1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.