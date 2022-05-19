PTT, ATM üzerinden 1.100 TL ödemenizi alın! e- Devlet’ten sosyal yardım başvuru ekranı açıldı! Kimlik numarasının son hanesi çift olanlar!

Devlet destekleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıp takipe diliyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödemeler 1.100 TL'ye yükseldi. Bu detek için başvuruların nasıl yapıldığı ve kimlerin hak sahibi olacağı merak ediliyor. ASHB destek ödemeleri için müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılıyor. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyaç duyan kişikerin ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. PTT üzerinden ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Peki, 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde!