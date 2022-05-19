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Haberler Ekonomi Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Türkiye'de çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta yolu ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar nihayet muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? Tüm soruların cevabı haberimizde...

takvim.com.tr
19.05.2022 09:07 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:07
Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Her kesimin hayali bir gün emekli olup maaşa kavuşmaktır. Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak herhangi bir yerde çalışmayan, ev kadınlarına emeklilik fırsatı var. Bunun için belli bir miktar ödeme yapılması gerekiyor. Bunun için ayda 1.601 TL ödemek yeterli oluyor! İşte çalışmayana ve ev hanımlarına emeklilik yolları haberimizde!

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Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!


Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor.

Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. Bunun için ayda bin 601 lira prim ödemek yetiyor…

Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

ÜLKEMİZDE çalışan herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor.

Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş işe giriş tarihine göre belirleniyor.

Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Prim ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.

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