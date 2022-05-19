Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Her kesimin hayali bir gün emekli olup maaşa kavuşmaktır. Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak herhangi bir yerde çalışmayan, ev kadınlarına emeklilik fırsatı var. Bunun için belli bir miktar ödeme yapılması gerekiyor. Bunun için ayda 1.601 TL ödemek yeterli oluyor! İşte çalışmayana ve ev hanımlarına emeklilik yolları haberimizde!