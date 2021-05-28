Çalışmayana, işsiz olana emeklilik kapısı açıldı! SGK, Bağkur ödeme şartı yok! 2008 yılından sonra sigortanız varsa...
BAĞ-KUR ödemeden ve çalışmadan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere müjde! Sigorta pirimi yatırarak emekli olmak isteyenler artık emekli olabilecekler. Çalışan kişilerin çoğu emekli olma hayalini kuruyor. Çalışmayanlar ise kendilerine vaad edilen haklarla birlikte emeklilik için gerekli koşulları sağlamaya çalışıyorlar. En başta ev kadınları olmak üzere, çalışmak istemeden emekli olmak isteyenler ise isteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak uzun vakitlerinizi almıyor. Büyük şartlar da gerektirmeyen isteğe bağlı sigorta için, bağkur kapsamında prim ödeyebilmeniz için; herhangi bir işte çalışmıyor olmanız, ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı v.s. olmaması, emekli olmamanız gereklidir.
Çalışan kişilerin çoğu emekli olma hayalini kuruyor. Çalışmayanlar ise kendilerine vaad edilen haklarla birlikte emeklilik için gerekli koşulları sağlamaya çalışıyorlar. En başta ev kadınları olmak üzere, çalışmak istemeden emekli olmak isteyenler ise isteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak uzun vakitlerinizi almıyor. Büyük şartlar da gerektirmeyen isteğe bağlı sigorta için, bağkur kapsamında prim ödeyebilmeniz için; herhangi bir işte çalışmıyor olmanız, ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı v.s. olmaması, emekli olmamanız gereklidir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI NEDİR?
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri uygulanmakla birlikte 2008 kanunu sonrasında sadece SGK altında sadece 4/B statüsünde vatandaşların kendi isteği ile prim yatırma ve emekli olmasının önü açık kalmış bulunuyor.
HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
SGK il müdürlüklerine giderek isteğe bağlı emeklilik yaptırmak isteyenlerin yanlarında nüfus cüzdanları ve fotokopisi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili başvuru formunun doldurulması ile birlikte isteğe bağlı emeklilik başvurusu onay sürecine alınmaktadır. Sonrasında ise onay alan kişi, her ay sigorta primini kendi ödemesi ve prim gün sayısının tamamlanması ile de emekli maaşı koşullarından faydalanabilmektedir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDER
İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın üst sınırı ile alt sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bunun yüzde 12'si genel sağlık sigortası, yüzde 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primidir.
İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli zaman prim ödememe durumunda sigortalılığın bitmesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 1 yıl içerisinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı bulunmayacak, 12 ay geçmediği müddetçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep ya da ölüm haricinde isteğe bağlı sigortalılık sonuçlanmayacaktır.