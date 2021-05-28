Çalışmayana, işsiz olana emeklilik kapısı açıldı! SGK, Bağkur ödeme şartı yok! 2008 yılından sonra sigortanız varsa...

Çalışan kişilerin çoğu emekli olma hayalini kuruyor. Çalışmayanlar ise kendilerine vaad edilen haklarla birlikte emeklilik için gerekli koşulları sağlamaya çalışıyorlar. En başta ev kadınları olmak üzere, çalışmak istemeden emekli olmak isteyenler ise isteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak uzun vakitlerinizi almıyor. Büyük şartlar da gerektirmeyen isteğe bağlı sigorta için, bağkur kapsamında prim ödeyebilmeniz için; herhangi bir işte çalışmıyor olmanız, ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı v.s. olmaması, emekli olmamanız gereklidir.