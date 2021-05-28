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Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

Günümüzde anlık nakit para ihtiyacı oluşan vatandaşlar direkt bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını mercek altına alıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlarA 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bu konuda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. Vakıfbank, TEB, Akbank, Yapı Kredi, ING ve QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı sunan bankalar arasında.

28.05.2021 14:33 - Son Güncelleme: 28.05.2021 14:36
Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! Bazı vatandaşların çeşitli amaçlarda kullanmak üzere anında nakit para ihtiyacı oluyor. Bu doğrultuda da en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi açıkladı.

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Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:
KREDI 11111111111 3000

Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

Kredinin Özellikleri Tablosu:

Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti
3.000-125.000 TL 03-36 Ay %1.51* % 0.5+BSMV