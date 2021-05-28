Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi

Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! Bazı vatandaşların çeşitli amaçlarda kullanmak üzere anında nakit para ihtiyacı oluyor. Bu doğrultuda da en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi açıkladı.