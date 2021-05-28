Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! ING, Finans, Akbank, TEB, Yapı Kredi
Günümüzde anlık nakit para ihtiyacı oluşan vatandaşlar direkt bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını mercek altına alıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlarA 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bu konuda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. Vakıfbank, TEB, Akbank, Yapı Kredi, ING ve QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı sunan bankalar arasında.
Bahar kredisi avantajı için son dönemeç! 90 gün öteleme seçeneğiyle çok cazip! Bazı vatandaşların çeşitli amaçlarda kullanmak üzere anında nakit para ihtiyacı oluyor. Bu doğrultuda da en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi açıkladı.