70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları

Tek tek açıklandı. 70.000 TL'den fazla indirim yapılıyor. Fiat sıfır araç kampanyalarının sona ermesine son 3 gün kaldı. Mayıs ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği yer alıyor. Sıfır araç kampanyasından yararlanmak isteyenlerin ise 1 Haziran'a kadar bayilere başvurmaları gerekiyor. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…

28.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 28.05.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





