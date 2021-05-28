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70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları

Tek tek açıklandı. 70.000 TL'den fazla indirim yapılıyor. Fiat sıfır araç kampanyalarının sona ermesine son 3 gün kaldı. Mayıs ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği yer alıyor. Sıfır araç kampanyasından yararlanmak isteyenlerin ise 1 Haziran'a kadar bayilere başvurmaları gerekiyor. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…

28.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 28.05.2021 12:56
70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları

Fiat'ın Mayıs ayı kampanyası sona eriyor. Firma Fiat 500L modeli için 71 bin TL'ye varan indirim imkanı sunarken markanın en çok satılan modeli 2021 Egea için 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranı ile finansman desteği sağlıyor. İşte Fiat'ın 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları
71 Bin TL İndirim ile Fiat 500L!
Fiat 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA modelini 71 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. 7 inç dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik araç satışı bu kampanya ile 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları

50.000 TL 12 Ay 0,99 Faiz Oranı ile Sıfır Fiat Egea

Fiat yeni Egea modeli için 50.000 TL 12 Ay ve 0,99 faiz oranı ile kredi finansmanı sağlıyor. 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan müşteriler Marka Kasko yaptırmaları halinde faydalanabilecek.

70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları

Fiat 2021 Sıfır Araç Modellerine Zam Yaptı!

Fiat 2021 model güncel sıfır araç modellerinin fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2021 Mayıs ayı fiyat listesi;

70.000 TL'den fazla indirim! Fiat indirim kampanyası için son 3 gün! 2021 Fiat Egea 500 Doblo Fiorino güncel fiyatları

2021 Model Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi

Easy 1.4 Fire 95 HP 142.900 TL 146.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 184.900 TL 194.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP 223.900 TL 231.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 163.900 TL 168.900 TL

Urban 1.0 Firefly 100 HP 187.900 TL 195.900 TL