Her yıl tazminat hakkı! Çoğu kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemli. Çalışanlar işten ayrılırken bu toplu parayı almak istiyor. Ancak bazı şartları var. Genel anlamda baktığınız zaman kıdem tazminatı almak için öncelikle en az 1 yıl aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor. Peki istisnası var mı?