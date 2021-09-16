Her yıl tazminat hakkı! Çoğu kişi bunu bilmiyor! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz!
Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemli. Çalışanlar işten ayrılırken bu toplu parayı almak istiyor. Kıdem tazminatı almak için istifa etmemek lazım. Ama öyle durumlar var ki kendiniz ayrılsanız da tazminat alabilirsiniz. Üstelik bunu her yıl tekrar alma hakkınız da var. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri cevapladı. İşte her yıl tazminat almanın yolu….
Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemli. Çalışanlar işten ayrılırken bu toplu parayı almak istiyor. Ancak bazı şartları var. Genel anlamda baktığınız zaman kıdem tazminatı almak için öncelikle en az 1 yıl aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor. Peki istisnası var mı?
Evet birçok istisnası var. Bunlar da 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesinde belirleniyor. Buna göre, emeklilik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olan kadın sigortalılar, askere gidenler, haklı fesih ile istifa edenler kendi istekleriyle ayrılsalar da kıdem tazminatlarını alıyorlar.
O İKİ TARİH ÖNEMLİ
Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler." Şimdi bu konuyu biraz daha açalım.
Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.