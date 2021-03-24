Her türlü emekli olmak isteyen bunu hemen yapsın! Hiç çalışmadan ve sigorta girişi olmadan SGK-SSK ve Bağkur'lu olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi emekli olmanın ve rahat bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık dönemi geçirmek isteyen kişilerin en büyük amaçlarından biri de emekli olmaktır. Çalışan kişilerin maaşlarından her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı belirli şartlar altında olası olurken bazı koşullarda çalışmadan emeklilik hakkı da mümkün oluyor. Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Peki çalışmayanlar emekli olabiliyor mu? Çalışmayan kişiler nasıl emekli olabiliyor? Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? İşte çalışmadan emekli olabilmek ile ilgili detaylar...
Emeklilik, çalışanların en büyük hayalidir. Emeklilik günlerine ait tasarılar çalışanların en büyük gündem maddesidir. Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan vatandaşlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu biçimde emekli olabilirler. Sigorta prim ödemesi vatandaşların hem sağlık hizmetlerini karşılamak için güvence hem de ileride emekli olabilmeleri için zorunlu en önde gelen koşuldur. Çalıştığı işinden, dükkanından, amirinden veya iş dostlarından bunalıp istifa eden bir kişi isteğe bağlı sigortalı olursa, emekliliğine kaç gün kaldığını bilmelidir.
ÇALIŞMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?
Bunlardan şu şekilde sıralanmaktadır;
İsteğe Bağlı Sigorta (Dışarıdan çalışmadan isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapmak),
Ev hanımlarına sunulan Vergisiz Esnaflık,
Doğum ve Askerlik Borçlanması yaparak toplu para ödeyerek emekli olmak.
EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!
Emekli olmak isteyen kadınlara sunulan en büyük kolaylık olan vergisiz esnaflık ile işçi almamak şartı ile evde üretim yaparak satış gerçekleştiren, gezici olarak meslek icrası gerçekleştirenler, motorlu taşıt kullanmaksızın ve ticaret işyeri açmaksızın perakende ticaret yapan kadınlar bu haktan yararlanabilmektedir.
Yine doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Kadınlarda doğum borçlanması için 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Ancak bunun için kadının doğum yapmadan önce sigortalı olarak işe girmiş olmaları şartı aranıyor. 3 çocuğu olan bir kadın çocuk başına 2 sene avantajı ile 6 seneye kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI BAĞ-KUR'LU SAYILIR
İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4/b'li olarak değerlendirilmeye başladı. Bu tarihten önce SSK'nın, Bağ-Kur'un ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca, isteğe bağlı sigortalılık hükümleri bulunuyordu. Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilince, tek bir isteğe bağlı sigortalılık mekanizması söz konusu oldu. 1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4/b, yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyorlar.