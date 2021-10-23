Her şey tepetaklak! 1 hafta içinde altın alanın... Altın zirvenin müptelası oldu! 80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ne kadar? Çeyrek altın kaç TL anlık?

Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çeyrek altın anlık kaç TL? 80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ne kadar? Sorusu en fazla sorulanlar arasına girdi. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları, 1 hafta içerisince yatırımcısına büyük kazanç sağladı. Uzun vadeli yatırımlarda kar payını yüksek bırakan altın, yalnızca birkaç hafta evvelce altın alanlara ise kar oranını yükseltti. Güvenilir liman olarak da tanınan altının yalnızca bir çeşidi bulunmuyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 23 Ekim 2021 Cumartesi serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde...