Her şey bir gecede oldu! Çeyrek altın son dakika... Bitirici darbeler geldi! Çeyrek altın fiyatını görenlerin eli kolu titriyor!

Uzmanlar altın maliyetinde uzun vadede çoğalışın devam edebileceğini söylerken çeyrek altın maliyeti yaz mevsiminden evvel el yakan seviyelere erişti. Altın piyasasında çok hareketli bir yarıyıl yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle Asya piyasalarında yaşanan Türk Lirası satışlarıyla birlikte dolar kurunda yüzde 16'ya kadar yükseliş gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününden itibaren hareketli bir işlem piyasasına sahip olan döviz kurları, altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bir gecede tarihi rekorlar kırdı. Ons altın fiyatında ise kademeli hareketler gözlemlenirken belirli bir aralığa sıkışma eğiliminin devam ettiği gözlemlendi.

26.03.2021 09:34 - Son Güncelleme: 26.03.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





