BİM, Hakmar, Migros yeni haftanın yeni indirimleri belli oldu! Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! Ürünler 5 TL’ye kadar düştü

BİM, Hakmar, Migros haftanın yeni indirimli ürünlerini açıkladı. Üç zincir market aktüel bu hafta için harekete geçti. Gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekerken kataloglardan tüm güncel fiyatlar ortaya çıktı. Vatandaşlar da market alışverişine çıkmadan kataloğa bakarak hangi ürünlerde indirim var öğrenebilir. Peki, bu hafta BİM, Migros, Hakmar'da indirimli ürünler hangileri? İşte BİM, Hakmar, Migros aktüel ürünler kataloğu...