Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar
Asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 54'lük zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in emekliler için 3 önemli gündem maddesi olacak.
29.12.2022 06:57 - Son Güncelleme: 29.12.2022 06:57
Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in emekliler için 3 önemli gündem maddesi olacak: "Emeklilere refah payı verilmesi. En düşük emekli maaşının 5 bin-5 bin 500 lira bandına çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi..."