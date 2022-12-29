Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

Asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 54'lük zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in emekliler için 3 önemli gündem maddesi olacak.

Zübeyde Yalçın
Takvim
29.12.2022 06:57 - Son Güncelleme: 29.12.2022 06:57
Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

Asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 54'lük zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

İktidar, emeklileri de asgari ücretliler kadar memnun edecek bir zam için kolları sıvadı.

Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in emekliler için 3 önemli gündem maddesi olacak: "Emeklilere refah payı verilmesi. En düşük emekli maaşının 5 bin-5 bin 500 lira bandına çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi..."

Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

Asgari ücretlilerden sonra memur ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Emekliye 3’lü zam! Aylıklara refah payı! En az 5 bin TL taban maaş! Bayram ikramiyesine yeni tutar

Memurlara ve emeklilere enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor.

SON DAKİKA