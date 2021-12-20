Her çalışanın hesabına 323 TL ilave katkı payı müjdesi! 2022 işçinin en kazançlı yılı olacak! Önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak!

2022 asgari ücret zammı sonrası milyonlarca çalışanı kapsayan yeni detaylar gelmeye devam ediliyor. Bilindiği üzere 2022'de işçinin eline geçen net asgari ücret 4 bin 253 lira olacak. 50.54 oranında yapılan asgari ücret zammı ile 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli çalışan bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları da vergi dışı kapsamında bırakıldı. Gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması önümüzdeki yıldan itibaren sona ermiş olacak. Gelir ve damga vergisinden vazgeçilmesi her çalışana 323 lira vergi avantajı sağlamış olacak. Ancak asgari ücretin üzerinde ücret alanlar için vergi devam ederken AGİ de ödenecek. İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...