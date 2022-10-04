4a SSK, 4b Bağ-Kur emekli memur 4c'li ZAM ORANI maaş TABLOSU belirdi! TÜİK verisiyle 3 aylık enflasyon farkı HESAPLANDI! Ocak 2023'te en az %7,06 ZAMLA yeni maaş 7.494 TL...

TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlar memur ve SSK, Bağkur, memur emeklisi bu haberi bekliyordu! TÜİK'in enflasyon oranını paylaşmasının ardından 3 aylık zam oranı da ORTAYA ÇIKTI. Peki yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak'ta memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Ocak ayında memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Maaş maaş HESAPLADIK! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplı TABLO!