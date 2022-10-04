4a SSK, 4b Bağ-Kur emekli memur 4c'li ZAM ORANI maaş TABLOSU belirdi! TÜİK verisiyle 3 aylık enflasyon farkı HESAPLANDI! Ocak 2023'te en az %7,06 ZAMLA yeni maaş 7.494 TL...
Beklenen an geldi! Eylül ayı enflasyon verileri az önce açıklandı. Buna göre Ocak 2023 zammı için de yeni veriler ortaya çıktı. Emekli ve memur milyonlarca vatandaş yeni yılda ne kadar zamlı maaş alacaklarını merak ediyor. Takvim.com.tr ekibi olarak enflasyon verileri ışığında güncel ve zamlı yeni maaşları hesaplı TABLO haline getirdik. Memur ve emekliye şimdiden dev zam göründü! Peki 2023 yılında 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500 TL maaşı olanlar ne kadar zam alacak? Emekli ve memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacak? İşte detaylar...
04.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 04.10.2022 10:08
TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlar memur ve SSK, Bağkur, memur emeklisi bu haberi bekliyordu! TÜİK'in enflasyon oranını paylaşmasının ardından 3 aylık zam oranı da ORTAYA ÇIKTI. Peki yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak'ta memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Ocak ayında memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Maaş maaş HESAPLADIK! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplı TABLO!
Son dakika haberi... TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.