Enflasyon rakamları açıklandı yeni maaş hesabı belli oldu! Memur ve emekliye 3’lü maaş formülü! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 7.05 çıkarken; memurların ve memur emeklilerinin 3 aylık verilere göre enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.05 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise şu ana kadar oluşan verilere göre yüzde 8.05'e ulaştı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu eklenerek zam oranları belli olacak.