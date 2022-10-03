Enflasyon rakamları açıklandı yeni maaş hesabı belli oldu! Memur ve emekliye 3'lü maaş formülü! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarını hesaplama başladı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.05 zam oluştu. Memurların ve emeklilere de enflasyon farkı göründü. Yüzde 8'lik Ocak zammı yüzde 8.05'e ulaştı. Geriye 3 veri daha kaldı. Emeklilerin ve memurların Ocak zammı için 3 ayrı tahmin bulunuyor. Emekli ve memurun Ocak ayı maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek emekli ve memur maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 7.05 çıkarken; memurların ve memur emeklilerinin 3 aylık verilere göre enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.05 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise şu ana kadar oluşan verilere göre yüzde 8.05'e ulaştı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu eklenerek zam oranları belli olacak.
TAHMİN 1
Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.
TAHMİN 2
Bir diğer tahmin de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Son ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.83 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'e ulaşacak.