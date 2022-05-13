Batıdan doğuya tüm şehirlerine konut müjdesi! Kura mura yok! 25 yaşını doldurma şartı ile... Maaşı 4000- 5000- 6000- 7000 TL olanlara sıfır daire!
Ev sahibi olmak hayalden çıktı! Maaşı 4000- 5000- 6000- 7000 TL olanlara sıfır daire veriliyor. Batıdan doğuya tüm şehirlerine konut müjdesi! O kişiler kurasız ev alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıkladı. Buna göre 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilecek. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler TOKİ'ye çevrildi. 240 ay taksitli konut projesinin detayları merak edildi. İşte ayrıntılı bilgiler...
Ev sahibi olmak isteyenler için hükümet devreye girdi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu Türkiye'nin batıdan doğuya tüm şehirlerinde yeni konutlar inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Geliri 10 bin TL'den az olanlara ev alma müjdesi! 81 ilin tümüne TOKİ eliyle tam 150 bin konut yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde detayları tek tek paylaştı. %10 peşinat veren evi kapacak. 240 ay vade ile de kolayca ödeme imkanı sunuluyor. İşte detaylar...
Hane geliri 10 bin TL'nin altında olan vatandaşlar başvurabilecek. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alabilecek. Peki, TOKİ 240 ay taksitli konut projesi şartları neler? İşte yeni TOKİ kampanyası...
Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.