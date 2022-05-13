Batıdan doğuya tüm şehirlerine konut müjdesi! Kura mura yok! 25 yaşını doldurma şartı ile... Maaşı 4000- 5000- 6000- 7000 TL olanlara sıfır daire!

Ev sahibi olmak isteyenler için hükümet devreye girdi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu Türkiye'nin batıdan doğuya tüm şehirlerinde yeni konutlar inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Geliri 10 bin TL'den az olanlara ev alma müjdesi! 81 ilin tümüne TOKİ eliyle tam 150 bin konut yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde detayları tek tek paylaştı. %10 peşinat veren evi kapacak. 240 ay vade ile de kolayca ödeme imkanı sunuluyor. İşte detaylar...