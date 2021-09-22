Her ay hesaplara yatıyor! Karşılıksız olarak 1.000 TL almak için bunun yapmanız yeterli! Bir taşla iki kuş vurun!
Burs veren kurumların bursiyer hedeflerini iyi okuyun. Bazı kurumlar alan ayırt etmezken, bazıları mühendislik ya da sosyal bilimler öğrencilerini tercih edebiliyor. Kesinlikle hatalı beyanda bulunmayın. Burs veren kurumun sizden istediği verileri doğru yanıtlayın. Aksi takdirde bursunuz kesilebilir. Ön müracaatlarda sizden dilenen evrakları kusursuz doldurun. Unutmayın, ön müracaatte vereceğiniz bilgiler, bursiyer olup olmayacağınızı belirliyor. Burs veren kurumlar sizden gönüllülük esasına dayalı işler isteyebilir. Gönüllülük esasına dayalı çalışmaların içersinde olmayacaksanız, bunu en başta belirtin.
Her ay hesaplara yatıyor! Bir taşla iki kuş vurun! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının sonrasında rastgele bir üniversiteye yerleşen öğrenciler, burs incelemesine başladı. Birçok kurum başarılı, ancak parasal imkanları yetersiz öğrencilere eğitim zamanı zamanınce karşılıksız burs veriyor. Peki, üniversite öğrencilerine hangi kurumlar burs veriyor? Burs müracaatında kurumlar amacıyla en mühim ölçüt parasal durumdur. Başvurunuzu bunu öneme alarak yapmalısınız. Yüz yüze yapılacak görüşmelerde, bursu kazanmanızın hayatınıza ve geleceğinize neler katacağını iyi şekilde anlatın. İşte, burs veren birtakım kurumlar şöyle:
AYDIN DOĞAN VAKFI
Mühendislik, tıp ve hukuk fakültesinde okuyan, YKS'de ilk 15 binlik dilim içinde yer almış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere aylık 1.525 TL Üstün Başarı Bursu veriliyor. Ayrıca lisans bölümlerine yerleşmiş, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine de aylık 550 TL burs verilecek. E-Bursum üzerinden online olarak yapılacak burs başvuruları, 15 Ekim'de sona eriyor.
ANADOLU VAKFI
Anadolu Vakfı'nın burs başvuru süreci devam ediyor. Burs almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül'e kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)
Maddi desteğe ihtiyacı olan devlet üniversitesi öğrencilerine, 320 TL burs verilecek. Derneğin sitesinden online yapılacak burs başvuruları, 1 Ekim'de sona eriyor.