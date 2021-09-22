Her ay hesaplara yatıyor! Karşılıksız olarak 1.000 TL almak için bunun yapmanız yeterli! Bir taşla iki kuş vurun!

Her ay hesaplara yatıyor! Bir taşla iki kuş vurun! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının sonrasında rastgele bir üniversiteye yerleşen öğrenciler, burs incelemesine başladı. Birçok kurum başarılı, ancak parasal imkanları yetersiz öğrencilere eğitim zamanı zamanınce karşılıksız burs veriyor. Peki, üniversite öğrencilerine hangi kurumlar burs veriyor? Burs müracaatında kurumlar amacıyla en mühim ölçüt parasal durumdur. Başvurunuzu bunu öneme alarak yapmalısınız. Yüz yüze yapılacak görüşmelerde, bursu kazanmanızın hayatınıza ve geleceğinize neler katacağını iyi şekilde anlatın. İşte, burs veren birtakım kurumlar şöyle: