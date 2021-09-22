Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar garanti meslekleri anlattı! Bir eliniz yağda, bir eli balda olacak!

Bir eliniz yağda, bir eli balda olacak! Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Bu sene üniversite okumaya başlayan öğrenciler şimdiden kariyer planlaması yapmaya başladı. Gençleri üniversite tercih heyecanı sararken; uzmanlardan ileriki dönemde öne çıkacak bölümler, iş garantili meslekler amacıyla ipuçları geldi. Teknolojiden sağlığa, tarımdan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir alanda fırsatlar var. Öte yandan Oxford Üniversitesi doğrultusundan oluşturulan incelemeye göre; 20 sene sonra çoğu iş otomatik olarak yapılacak. Taşımacılık, lojistik, büro ve idari destek gibi işlerin suni zeka doğrultusundan uygulanacağı öngörülüyor.