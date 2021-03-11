Eğer altın almayı düşünüyorsanız… Alsan bir dert almasan bir dert! Altın alacak kişiler için uzmanlardan uyarı!
Bursa kuyumcular odası başkanı İsa Altıkardeş; altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar her ne kadar korkutucu bir halde olsa bile yine de kişilerin altın almaktan vazgeçmemesine dair uyarılarda bulundu. 2021 yılı girdiğinden beri altın fiyatları sadece dalgalanmalı bir şekilde devam ederken Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş piyasalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak altın alacak kişiler için uyarılarda bulundu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,794 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı.
Bursa kuyumcular odası başkanı İsa Altıkardeş; altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar her ne kadar korkutucu bir halde olsa bile yine de kişilerin altın almaktan vazgeçmemesine dair uyarılarda bulundu. Son değişimlerle altın fiyatlarında yaşanan yükselişler yatırımı olanların gündemindeki yerini koruyor. Bu bağlamda cumhuriyet, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları çok araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.785,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 419,60 liradan işlem gördü. Şimdi vatandaşlar sabah saatleri itibariyle altın fiyatlarını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.
Yaptığı açıklama sırasında; '' dış ülkeler üzerinde meydana gelen gelişmeler aslında bizlerin yorumlayabilecek olduğu gelişmeler ile eş değer değil. Oyunun şu an nasıl oynandığını sadece aktörler biliyor. 2007 yılı içerisinde bir kilogram altın sadece 25 bin TL seviyesinde satılırken bundan 12 yıl sonra korona virüs salgını ile beraber gramının 540 TL'ye yani kilogramının 54 bin TL ye kadar çıktığını hatırlamak gerekir.
Altının yükselmesi düğünlere bağlanmamalı…Yaz ayları gelirken her ne kadar vatandaşlar düğün mevsimi geldiği zaman altın fiyatları artar gibi yorumlarda bulunsa bile bu pek de doğru değildir. Düğün sezonlarında altın en çok ülkemizde değil Hindistan'da ön planda olur. Buna rağmen geçtim ülkemiz Hindistan dahi altın fiyatları üzerinde etkili bir rol olamaz.Altın dünya üzerinde yer alan tüm para birimlerinin karşılığı olarak dikkatleri çeker.
Herkesin uyumaya devam ettiği saatler içerisinde Çin borsası açılış yapar ve milyonlarca tonluk düzeyde işlemleri meydana getirir. Bakılacak olduğu zaman Türkiye ya da Hindistan sınırlarında meydana gelen düğünlerin altın fiyatlandırması üzerinde en ufak bir etkisi yoktur. Ama insanlar yine de yanlış anlaşımalar ile beraber böyle düşünmeye devam eder. Elinde kim ne kadar parası varsa kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmek yerine algılara inanmadan altından vazgeçmeden hareket etmeleri gerekir.