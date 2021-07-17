Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

Devlet tarafından yapılan ödemelerden faydalanmak için haklarınızı bilmek ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek büyük önem taşıyor. Ülkemizde binlerce kişi iki maaş alabilme hakkı kazanıyor. Tarihe göre değişiklik gösteren çift maaş şartında, emekli olmak ya da çalışıyor olmak bu ödemeyi almanızı etkilemiyor. Hem erkekler hem de kadınlar bu ödemelerden faydalanabiliyor.