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Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

Sosyal devlet kapsamında birçok kişiye yardım ya da ek ödeme yapılıyor. Ülkemizde vatandaşların birçok hakkı bulunuyor ancak bazı haklardan faydalanmak için gerekli şartları bilmek gerekiyor. Çok sayıda kişi çift maaş alma hakkı kazanabiliyor. Eğer gerekli şartları taşıyorsanız iki maaş birden alabilirsiniz. İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler!

17.07.2021 16:29 - Son Güncelleme: 17.07.2021 16:29
Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

Devlet tarafından yapılan ödemelerden faydalanmak için haklarınızı bilmek ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek büyük önem taşıyor. Ülkemizde binlerce kişi iki maaş alabilme hakkı kazanıyor. Tarihe göre değişiklik gösteren çift maaş şartında, emekli olmak ya da çalışıyor olmak bu ödemeyi almanızı etkilemiyor. Hem erkekler hem de kadınlar bu ödemelerden faydalanabiliyor.

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Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor.

Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

Örneğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.

Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

İki emekli aylığı alma durumu Türkiye'de pek bilinmeyen bir durum olduğu için çok sayıda vatandaş bu imkandan yararlanamıyor. Gerekli bilgileri aldıktan sonra durumları uyan vatandaşlar başvurularını yaparak iki emekli maaşını birden alabiliyorlar.

Bunu çok kişi bilmiyor! İki maaş birden alabilirsiniz! Tarihe göre değişiyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen.