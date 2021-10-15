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Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik! Annelere erken emeklilik şansı!

Ülkemizde iş hayatında yer alan milyonlarca kadına erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Çocuğu olan kadınlar, doğum borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Özel şartlarda ise bu süre daha da kısalabiliyor. Engelli çocuğu olan annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için düzenleme yapıldı. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için sigortalı olması gerekiyor. Anneler başvurularını çalışırken veya emeklilik öncesi yapabiliyor. İşte; annelere erken emeklilikle ilgili merak edilen bilgiler!

15.10.2021 09:35 - Son Güncelleme: 15.10.2021 09:35
Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…

İş hayatında yer alan kadınlara birçok pozitif ayrımcılık tanınıyor. Kadınların erken emekli olması için doğum borçlanması yöntemi uygulanıyor. Böylelikle kadınlar emeklilikte 6 yıla kadar avantaj sağlayabiliyor. Ancak özel şartları bulunan bazı kadınların emeklilik süresi daha da kısalıyor. Ülkemizde engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik şansı veriliyor. Çalışan veya isteğe bağlı sigortalı olan anneler bu haktan faydalanabiliyor.

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Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…

Sosyal güvenlik sistemimizde engelli çocuğu olanların erken emeklilik imkanı bulunuyor.

Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…

Geçtiğimiz yıllarda, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınlara prim ve yaş açısından avantaj sağlayacak bir düzenleme yapıldı.

Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…

Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.

Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…

Bu düzenleme, 1 Ekim 2008 sonrası için geçerli olacak. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.

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