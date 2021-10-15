Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik! Annelere erken emeklilik şansı!

İş hayatında yer alan kadınlara birçok pozitif ayrımcılık tanınıyor. Kadınların erken emekli olması için doğum borçlanması yöntemi uygulanıyor. Böylelikle kadınlar emeklilikte 6 yıla kadar avantaj sağlayabiliyor. Ancak özel şartları bulunan bazı kadınların emeklilik süresi daha da kısalıyor. Ülkemizde engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik şansı veriliyor. Çalışan veya isteğe bağlı sigortalı olan anneler bu haktan faydalanabiliyor.