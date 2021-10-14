Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor! Yıpranma payı ile emeklilik tarihinizi öne çekebilirsiniz! SGK başvuru...
Milyonlarca çalışan uzun yıllar hizmet verirken bir yandan da erkenden emekli olabilmenin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı ağır şartlarda çalışan mesleklere sahip olanlara bu hakkı tanıyor ve başvuru şartlarını karşılayanlar tarihini öne çekebiliyor. Erken emeklilik denilince aklam ilk gelenler doğum ve askerlik borçlanması olsa da yıpranma payı olan meslekler ile de erken emeklilik mümkün. Peki o meslekler hangileri? SGK başvuru şartları neler? İşte konuya dair tüm bilgiler!
Milyonlarca çalışanın hayali erken emekli olmak ve bunun için yapılabilecekleri yakından araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ağır şartlar altında çalışan, yaralanma ölüm tehlikesi yüksek olan kişilere erken emekli olabilme şansını tanıyor. Belirtilen mesleklerde çalışanlar ve şartları taşıyanlar SGK'ya başvurularını yapabilirler. Bu imkandan hem kamu hem de özel sektörde hizmet verenler yararlanabiliyor. İşte ayrıntılar…
SÜRELER FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.