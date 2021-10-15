Başvurana derhal karşılıksız para ödenecek! 53.000-65.000 bin TL destek müjdesi ansızın geldi! İş fikri olan herkes başvuru yapabilir!

Kendi işini kurmak isteyenlere, projesi ya da iş fikri olanlara devlet karşılıksız destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Devlet desteği aracılığıyla engelli, eski hükümlü, kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Desteklerden yararlanmak için başvuru yapmak yeterli oluyor. Ancak öncelikli olarak bir projenizin olması gerek. İş fikri olan vatandaşlar anında başvuru işlemlerini tamamlayarak onay gelmesi durumunda destekten faydalanıyor. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri takvim.com.tr editörleri olarak yazımızın içerisinde kapsamlı bir şekilde sizler için derledik.