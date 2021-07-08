Tek tek yenilendi! Yeni avantajlar cepleri ferahlatacak! 8 Temmuz Ziraat, İş Bankası, Garanti, Ziraat, Finansbank kredi faiz oranları

Temmuz fırsatları tek tekyenilendi! Nakit ihtiyacı bulunan, araç, konut almak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar Temmuz ayına özel fırsatları duyurdu. Bu noktada bankalar, müşterilerine özel faiz oranlarında indirim yapmaya başladı. Ayrıca belirtmeliyiz ki bankaların kredi faiz oranları sık sık değişiklik gösteriyor. Haberimizden, bankaların kredi faiz oranlarına ulaşıp en düşük faiz oranını bulabilirsiniz. İşte, 8 Temmuz kredi faiz oranları!